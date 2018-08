La rapina e le strappa anche i capelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGGUATO CHOCBELLUNO Le urla erano talmente forti e disperate da spaventare i residenti che hanno subito chiamato il 112. Sotto casa, in via San Pietro, nei pressi del civico 18 si stava consumando un'aggressione violenta. Una rapina. La vittima è una 20enne che stava tranquillamente passeggiando in pieno centro, di sabato sera, nel pieno della movida. La ragazza è stata aggredita da un richiedente asilo spuntato all'improvviso che si è avventato contro di lei. Nella violenza per prenderle la borsa, il migrante le ha strappato anche una...