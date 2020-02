LA PULIZIA

BELLUNO «Ringrazio i volontari dell'Ana Belluno, coordinati da Ivo Gasperin, che hanno sistemato l'area della Cal»: così il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile ha portato ieri mattina i saluti dell'amministrazione durante la giornata di lavoro ai vecchi magazzini provinciali della Cal di Limana. I volontari di Protezione Civile dell'Ana Belluno, a cui la Provincia ha affidato in gestione l'area, hanno lavorato alacremente: prima per provvedere a ripulire la zona dalla boscaglia che ormai interessava anche parte dei fabbricati, poi hanno testato le dotazioni tecniche, in particolare le tende, che serviranno per allestire un campo base a Cortina tra qualche settimana, durante le finali della Coppa del Mondo di sci.

«Da quando abbiamo affidato la gestione dei vecchi magazzini provinciali, sono state fatte diverse operazioni, sempre grazie alla buona volontà delle nostre tutte fluo. Oggi in particolare hanno rimosso tutta la boscaglia e le piante che erano cresciute in modo infestante attorno ai fabbricati, interessando anche parte delle strutture. Un lavoro semplice, ma fondamentale: in questo modo, infatti, l'area della Cal di Limana sta diventando sempre più la casa della Protezione Civile provinciale».

