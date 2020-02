L'INIZIATIVA

BELLUNO Il turismo del Bellunese vola con easyJet. Provincia e Dmo puntano sulla società di trasporto inglese per portare sul territorio i turisti del Regno Unito: da aprile il marketing si farà sui canali della compagnia aerea. Avrà come target preferenziale il pubblico inglese e servirà per promuovere l'offerta turistica per l'estate. «Con questa collaborazione, intendiamo ampliare il raggio d'azione del nostro marketing territoriale - spiega il presidente della Provincia -. Il mercato inglese è importante per il turismo estivo delle nostre montagne e il fatto di poter contare sui canali promozionali di un marchio riconosciuto come easyJet ci consentirà di incrementare l'afflusso sulle Dolomiti durante i prossimi mesi. La vicinanza con l'aeroporto di Venezia rende la nostra provincia facilmente accessibile e credo che sempre di più dovremo puntare su questa strategicità logistica».

LE MONTAGNE DI VENEZIA

«Le Dolomiti, come sottolinea il marchio della Dmo, sono le montagne di Venezia, perché si trovano a poco più di un'ora di macchina dall'aeroporto. Per un londinese, o per chi è abituato al traffico delle metropoli, è una distanza minima» prosegue Vantaggi. I numeri sono di quelli a 6 zeri perché per la compagnia aerea low cost, che rappresenta il primo vettore dell'aeroporto Marco Polo, il 2020 si prospetta un anno d'oro con un traffico di circa 3 milioni e mezzo di passeggeri solo su Venezia.

LE CARTOLINE

Una parte di questi, con una sapiente campagna di marketing sorretta da foto suggestive, potrebbe proprio decidere di fare tappa anche nelle Dolomiti. La Provincia aderisce al progetto di promozione attraverso i fondi dedicati al marketing territoriale. La spesa prevista è di circa 50mila euro. La campagna per l'estate 2020 inizierà in primavera, tra aprile e maggio, e durerà un periodo di 4/6 settimane, con l'obiettivo di sponsorizzare la stagione estiva nell'area dolomitica. easyJet ha già sperimentato la promozione delle Dolomiti per la stagione invernale, attraverso i suoi i canali digitali ovvero easyJet website, applicazione per telefono, social media, programmatic; tra aprile e maggio, amplierà il suo raggio d'azione utilizzando ulteriori strumenti promozionali, con particolare riferimento al pubblico inglese. «La campagna farà uso di materiale fotografico e testi forniti direttamente dalla Provincia e dalla Dmo - conclude il presidente della Provincia Roberto Padrin - sarà nostra cura far vedere le bellezze delle nostre Dolomiti e i panorami del nostro territorio. Il turismo può e deve diventare sempre più uno dei business del Bellunese. La Provincia ci crede».

Alessia Trentin

