LA DECISIONE

BELLUNO Ieri durante il Consiglio Provinciale è stata approvata con la variazione di bilancio la manovrina da 1 milione di euro per intervenire nei cantieri si somma urgenza sul territorio. Una scelta quasi obbligata, presa per venire incontro alle situazioni di crisi causate dai sempre più frequenti fenomeni di forte maltempo che danneggiano infrastrutture ma non solo in tutto il Bellunese. Il provvedimento segue quello preso nella riunione del consiglio provinciale del 25 agosto, in cui era stata messa a bilancio esattamente la stessa cifra. Come verificato ieri, di questo stanziamento sono stati spesi ben 730.000 euro da fine agosto ad oggi, tutti per lavori resi necessari dalle forti piogge che il 29 si sono abbattute sulla provincia: «Siamo intervenuti con somma urgenza in 5 siti ha spiegato Massimo Bortoluzzi, responsabile provinciale della difesa del suolo tutti lavori non previsti ma che l'improvviso maltempo ha reso impellenti. Per noi la collaborazione con la Regione, anche in materia di dipendenti, è fondamentale. Dovendo gestire i fondi di una funzione definita non fondamentale. La messa in sicurezza della barriera paramassi di Canezei, cosi come della frana di Avoscan e la rimozione dei detriti nella vasca e nel canalone di Cancia sono ormai quasi ultimati, mentre gli altri due cantieri sono in fase più arretrata: il rifacimento della scogliera e il rinforzo in sinistra orografica sempre a Cancia è un lavoro che richiederà ancora del tempo e la sistemazione del dissesto di Croce D'Aune è appena stato appaltato». Da parte della provincia la pianificazione degli interventi risulta sempre più problematica, in quanto la messa in preventivo di lavori ordinari è continuamente sconvolta da forti eventi atmosferici che mettono in evidenza la grande fragilità del territorio bellunese. «Come abbiamo visto in questi mesi ha proseguito Bortoluzzi praticamente ogni pioggia pesante porta ormai a molteplici problematiche da affrontare. Il personale che abbiamo a disposizione non è molto, ma si adopera sempre al massimo delle proprie capacità per essere il più efficiente possibile». Bortoluzzi ha evidenziato inoltre come la provincia provi comunque ad intervenire sempre con l'idea che i lavori abbiano una durata a lungo termine, e questo grazie alla pianificazione affidata a tecnici di livello: «I cantieri sono gestiti da ingegneri esperti, i quali hanno strutturato gli interventi non come dei semplici tamponamenti temporanei ma invece come soluzioni a lungo termine, che mettano i siti definitivamente in sicurezza e riducano al minimo il rischio di dover intervenire nuovamente in futuro».

Pietro Alpago Novello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA