BELLUNO Questione lupo: la Provincia chiede di esaminare il documento depositato dal ministro dell'ambiente alla Conferenza permanente Stato-Regioni. «Esamineremo il piano lupo e ci impegniamo a portare sul tavolo del ministro le osservazioni bellunesi, alla luce delle esigenze specifiche del nostro territorio». È quanto affermano i consiglieri provinciali delegati a caccia e pesca, e ambiente, Franco De Bon e Simone Deola, che questa ieri mattina hanno avuto la possibilità di una breve chiacchierata con il ministro dell'ambiente, Sergio Costa, a margine dell'incontro di Longarone con tutti i sindaci dei territori del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. «Il ministro ha spiegato di aver depositato alla Conferenza permanente Stato-Regioni, ancora nel marzo 2019, un documento» sottolinea Franco De Bon. «Abbiamo fatto presente che tutta la provincia può essere considerata da tempo un parco, per le buone pratiche di gestione faunistica e ambientale messe in campo ormai da molti anni. Buone pratiche garantite anche dalle attività agricole e zootecniche, che oggi si trovano in difficoltà. Apprezziamo l'approccio scientifico dimostrato dal ministro e per questo abbiamo chiesto di esaminare quel documento, che a quanto ci viene detto consta di 23 misure. L'intenzione è di valutarle e rappresentare al ministro le nostre osservazioni». «Nessuno sta mettendo in discussione la presenza del lupo, che ha un altissimo valore ecologico per il territorio» aggiunge Simone Deola. «Le imprese agricole e le attività di zootecnica ci dicono che le difese passive non sono più sufficienti per evitare il fenomeno delle predazioni, sempre più marcato negli ultimi tempi. Abbiamo chiesto di valutare il piano redatto da Ispra e depositato dal ministro, in modo da integrarlo con le esigenze specifiche del nostro territorio».

