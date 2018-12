La Provincia cerca il sostituto del presidente di Dolomitibus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NNNNBELLUNO La Provincia è a caccia di un rappresentante da inserire nel consiglio di amministrazione di Dolomitibus. Anzi, è a caccia di un presidente. E apre le candidature. L'azienda di trasporto deve provvedere al rinnovo delle cariche: è tempo di cambi all'interno del cda che qualche settimana fa ha salutato il presidente Giuseppe Pat, dimessosi a metà incarico. Proprio per procedere allla sua sostituzione, Palazzo Piloni lancia un avviso per cercare figure tecniche da inserire in Dolomitibus. La manifestazione di interesse dovrà...