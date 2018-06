CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTASciopero dei benzinai, oggi. A indirlo sono state le organizzazioni di categoria, Faib Confesercenti, Fegica, Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. Il nodo della questione è la fatturazione elettronica, un obbligo per tutti a partire dal primo gennaio 2019, ma un'incombenza per i benzinai già dal primo luglio prossimo. Usarci Belluno, Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani, solidarizza con la categoria dando tutto il proprio appoggio all'iniziativa. «Sempre più balzelli e complicazioni per chi lavora, ma al...