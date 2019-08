CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAEcobonus e sismabonus fanno arrabbiare gli artigiani che scrivono ai parlamentari chiedendo l'abrogazione della norma: «Un costo insostenibile, per non dire un capestro per noi artigiani» spiega Claudia Scarzanella, leader di Confartigianato Belluno. Senza dimenticare che il settore edilizia in provincia registra la peggior performance dell'intero Veneto.IL MECCANISMO«La questione è presto detta - spiega Scarzanella - gli incentivi per la riqualificazione degli edifici sono un'ottima idea perché stimolano i cittadini a...