LA PROTESTABELLUNO Un'altra petizione popolare è stata depositata a Palazzo Rosso. Dopo quella presentata da 130 cittadini per il parcheggio improprio di piazza Duomo (e non solo), altri 350 bellunesi chiedono al sindaco Jacopo Massaro e alla giunta la «realizzazione urgente di due rotonde funzionali all'accesso di Levego alta e alla zona artigianale di Sagrogna». A firmare, in maniera piuttosto massiccia, soprattutto i genitori di bambini che frequentano la scuola materna del paese o mamme e papà di adolescenti che si servono del servizio...