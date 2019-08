CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTABELLUNO Degrado urbano e teppismo notturno in centro storico: il consigliere di opposizione Francesco Pingitore (Patto per Belluno) ha presentato un'interpellanza in comune. Premette che il tema è già stato esaminato in una commissione specifica che riguardava il decoro della città. Tuttavia l'estate con i Belluno di sera del giovedì ha portato molte più persone in centro. Alcune si sono divertite anche a rovinare vasi, a bere alcolici per strada, fare schiamazzi e via dicendo. Pingitore, da sempre attento a questi aspetti...