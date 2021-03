LA PROTESTA

BELLUNO Consegnano le chiavi dei loro mezzi al presidente Roberto Padrin. L'inquilino di Palazzo Piloni risponde con un bando da 100mila euro. È in arrivo una boccata d'ossigeno per gli autisti dei mezzi Noleggio con conducente e per i bus operator. Come annunciato dalla categoria qualche giorno fa, ieri una delegazione di partite Iva del settore noleggio si è ritrovata davanti a Palazzo dei Rettori per un sit in pacifico. Accanto a loro anche il presidente della Provincia Padrin e il consigliere delegato alla mobilità Dario Scopel, entrambi arrivati per portare la solidarietà dell'ente alla categoria. Politici e autisti sono saliti insieme dal prefetto per illustrare tutte le difficoltà di un settore fermo da un anno. «Abbiamo ricevuto simbolicamente le chiavi dei mezzi dei bus operator, bloccati nei garage dal lockdown prima e dalle restrizioni anti-contagio poi spiega Padrin -. La salute in questo momento ha la priorità su tutto, ma da parte nostra abbiamo voluto dimostrare la nostra vicinanza a questi imprenditori e lavoratori che si trovano in una situazione drammatica».

L'AIUTO

La Provincia a dicembre nel cosiddetto pacchetto Covid aveva varato alcuni aiuti mirati alle categorie più colpite dalla crisi. E per il settore del trasporto privato aveva inserito 100mila euro. I fondi non dovrebbero tardare ad arrivare, l'iter sta procedendo. «Ora stiamo predisponendo il bando per erogare quelle risorse - spiega il consigliere delegato Scopel -. Un aiuto concreto per tutto il settore dei bus operator e Ncc, per fare in modo che le imprese restino attive e si salvaguardino professionalità e posti di lavoro, in attesa di poter tornare presto alla normalità».

LA CRISI

Il settore è allo stremo delle forze, fiaccato un fermo che dura ormai da 12 mesi e senza prospettive positive da qui a qualche settimana. Non ci sono norme che, di fatto, impediscano a questi lavoratori di svolgere l'attività ma il momento, semplicemente, è tale che non ci sono richieste per questo servizio. Dunque si aspetta, con le braccia incrociate e i mezzi in garage. «Da un anno l'attività di noleggio con conducente e bus operator è completamente interrotta e i mezzi rimangono fermi, silenziosamente parcheggiati nei depositi avevano dichiarato, qualche giorno fa, i rappresentanti della categoria -. I codici Ateco, di per sé, hanno sempre autorizzato le attività ma è evidente che senza turismo, senza eventi, senza scuola, senza movimenti il settore è, di fatto, bloccato. Chiediamo nell'immediato i necessari ristori e vogliamo un coinvolgimento reale nelle iniziative che riguardano il territorio, vogliamo poter lavorare per la nostra terra. Amaramente siamo rimasti esclusi dai recenti appuntamenti ampezzani e non vorremmo davvero che tutto questo si dovesse in futuro ripresentare. L'alternativa sarà quella della morte di un settore». (A.Tr)

