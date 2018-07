CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTABELLUNO Ancora una volta, nessuna buona nuova per la Polizia Stradale bellunese: non ci sono rinforzi in arrivo. «Nel piano di distribuzione dei potenziamenti di personale delle Specialità, previsti per il prossimo mese di ottobre e reso noto dal Ministero nella giornata di lunedì, Belluno non compare - fa sapere il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia -, non c'è nessuna attenzione verso questa provincia». Da giugno 2010 ad oggi la Stradale bellunese ha perso 12 unità, sette la sezione di Belluno, quattro il distaccamento di...