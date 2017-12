LA PROROGA BELLUNO Lo sport ha un forte valore sociale. Palazzo Rosso lo riconosce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROROGABELLUNO Lo sport ha un forte valore sociale. Palazzo Rosso lo riconosce e lo mette addirittura nero su bianco. Tradotto: non alza l'affitto a Sportivamente Belluno. Buone notizie per chi utilizza piscina, Spes Arena, stadio Polisportivo e Palasport De Mas. Perché per i prossimi tre anni non dovranno mettere mano al portafogli per pagare di più. Le tariffe per gli utenti difatti resteranno invariate. La novità arriva dall'ultima seduta di giunta. Venerdì scorso, in pieno spirito da Festività, l'amministrazione Massaro ha...