LA PROPOSTA

BELLUNO Una volta era il caffè sospeso. Oggi è il pasto in trattoria, la scatola di medicinali in farmacia, la spesa al supermercato e tanto altro. Porta la firma di un bellunese il sistema nuovo e tecnologico per aiutare le persone in difficoltà economica del territorio. Si chiama Face Donate e ad inventarlo, infatti, è stato Alberto De Biasio, 35 anni di Belluno insieme al collega all'Università di Londra, Alex Koulakov. Il progetto è partito in via sperimentale in città e a Londra, le due case dei ragazzi, ma punta a spiccare il volo e a diffondersi ovunque.

L'IDEA

«Si parte dal concetto del caffè sospeso e lo si allarga spiega De Biasio per permettere a chiunque di aderire e con chiunque intendo attività commerciali e cittadini donatori». Il punto è proprio questo, la potenziale coralità dell'aiuto. Perchè un caffè è pur sempre solo un caffè, ma se al bar si aggiunge il macellaio con la bistecca sospesa, la trattoria con la pasta al ragù, il parrucchiere con il taglio e così via allora si innesca un circolo dove chi aiuta viene allo stesso tempo aiutato. A donare sono i cittadini, chiunque può apportare il proprio contributo caricando nella piattaforma dei soldi. Il sistema è semplice, è forse più facile provarlo che spiegarlo. Chiunque abbia un'attività di servizi può iscriversi alla piattaforma semplicemente accedendo al sito www.facedonate.org/it e inserendo i propri dati, tra i quali una foto degli esterni dell'azienda e una descrizione di come verranno utilizzate le donazioni. A quel punto il sistema genere un Qr Code da esporre in vetrina o al bancone perché i clienti, inquadrandolo, possano a loro volta accedere al profilo e caricare le donazioni.

IL TESORETTO

I soldi si accumuleranno nel profilo di ogni singola attività aderente e verranno spesi ogni volta che una persona in difficoltà iscritta alla piattaforma si presenterà per acquistare un servizio. «Al commerciante o al ristoratore spiega De Biasio basterà caricare lo scontrino emesso alla persona indigente per ricevere indietro i soldi dal sistema che attingerà alle donazioni effettuate dai cittadini. In questo modo è tutto molto trasparente. Il bello è che può davvero aderire chiunque e noi auspichiamo sia così: uno studio dentistico, ristoranti, parrucchieri, negozi di alimentari, di vestiti e altro. I cittadini donatori possono versare anche solo pochi euro».

LE ADESIONI

In città, per ora, hanno aderito in tre: la Trattoria Il Moretto di via Piero Valeriano, la Farmacia Venturelli di piazza Santo Stefano e il negozio Crai di Visome di Giuseppe Scarton. Sono loro i tre sperimentatori del progetto che sembra stia già dando buoni frutti. Partito in estate, ha già radunato attorno a sé una trentina tra singoli e famiglie indigenti del territorio e all'ultima riunione di Consiglio comunale il consigliere della Lega Luciano Da Pian ha proposto all'amministrazione di prendere a braccetto i due ragazzi e la loro visionaria, innovativa, idea di aiuto per riservare un gruzzolo dal bilancio comunale al progetto. Si vedrà. Alberto e Alex proseguono, uno da Belluno e uno da Londra, a diffondere l'app e la loro voglia di aiutare gli altri sembra essere contagiosa. «Può diventare un modo davvero capillare di aiutare conclude De Biasio -. Pensiamo ad una persona in difficoltà che vive in un piccolo comune delle nostre montagne, dover raggiungere sedi di associazioni per gli aiuti può risultare complicato, in questo modo le donazioni arrivano ai negozi di vicinato ed è tutto più semplice».

