LA PROPOSTA

BELLUNO Per rispondere alle richieste delle future mamme e non farle sentire sole in questo momento così difficile, anche il Punto Nascita dell'Ospedale San Martino di Belluno, diretto dal Fabio Tandurella e dalla coordinatrice ostetrica Michela Casagrande organizza i corsi on line di accompagnamento alla nascita in modalità di videoconferenza che dà ampio spazio alle domande delle donne e all'interazione.

IL COLLEGAMENTO

Le mamme direttamente da casa propria sono collegate in videoconferenza attraverso un link con le ostetriche per portare a termine il corso preparto rimasto in sospeso, mentre i prossimi corsi partiranno direttamente online.

L'obiettivo è fornire una informazione alle coppie sull'iter di accoglienza, accompagnamento alla nascita, assistenza durante il travaglio, il parto e nel post nascita e restare in contatto tra loro e con le ostetriche. Oltre all'attivazione del corso preparto on line partirà anche il corso del massaggio neonatale in collaborazione con le ostetriche del consultorio familiare del distretto di Belluno.

Il corso del massaggio al neonato offre alle mamme e ai papà un'occasione per rafforzare la relazione con il bambino, aiutarlo a rilassarsi; è un modo di comunicare profondo, con notevoli effetti positivi a livello fisico, psicologico ed emotivo.

GLI INCONTRI

Gli incontri sono tenuti dalle ostetriche con il supporto degli specialisti coinvolti nel percorso nascita, dal ginecologo, agli anestesisti ai pediatri,, e sono aperti a tutte le mamme del Distretto di Belluno. Avranno cadenza settimanale con puntate a tema. L'iniziativa si inserisce in un momento di emergenza Covid-19 con l'obiettivo di non venire mai meno all'assistenza alle mamme e papà del territorio.

IL CONTATTO

Per ulteriori informazioni gli interessati possono chiamare le ostetriche del punto nascita di Belluno e il servizio Pronto Mamma del Consultorio Familiare al numero telefonico 3480508710 al quale risponderà un'ostetrica dedicata a disposizione.

