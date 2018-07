LA PROPOSTA BELLUNO Nuovo scambio europeo del Comitato d'Intesa di Belluno all'insegna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTABELLUNO Nuovo scambio europeo del Comitato d'Intesa di Belluno all'insegna della disoccupazione giovanile. L'associazione cerca cinque giovani, tra 18 e 25 anni, pronti a partire per l'isola portoghese di Madeira dal 15 al 24 ottobre prossimi. Il progetto sarà uno scambio giovanile dal titolo Create your reality. Il tema principale sarà la disoccupazione giovanile e gli strumenti per contrastarla. Sarà quindi promossa la ricerca di competenze per stimolare l'imprenditorialità in particolare delle fasce dei giovani più...