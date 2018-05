CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTABELLUNO Non sarà un invito ambito, ma sarà esemplare. Il consigliere di opposizione Franco Roccon lancia la punizione ideale per i baby writers. «Voglio che siano presenti al prossimo consiglio comunale propone -, con l'occasione si potrebbe discutere un ordine del giorno a tema, con tanto di numeri sui costi che i loro gesti vandalici provocano alle casse comunali. Solo così capiranno i danni. Voglio che vengano anche i loro genitori, perché si rendano conto che non stiamo giocando». L'ultimo raid di sabato scorso, finito...