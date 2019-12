LA PROPOSTA

BELLUNO Lo spopolamento non va in letargo. E così nemmeno l'Associazione Belluno Alpina, impegnata a combatterlo, si ferma. Le temperature invernali non fiaccano la volontà dei volontari delle frazioni di Piandelmonte, Ronce e Tassei di riqualificare il territorio e mantenerlo curato. L'ultima idea del presidente del sodalizio, Gimmy Dal Farra, è sistemare la chiesetta San Liberal in località Sanbuga, a Tassei. Il piccolo presidio verrà ripulito dai volontari, ridipinto e vi verrà installata una lucina sempre accesa. Gli abitanti interverranno anche sul bosco attorno, ripulendolo. «L'obiettivo è valorizzare il manufatto e di renderlo visibile, con questa lucina, sia dal paese che dalla strada che porta a Valmorel spiega Dal Farra -. Non ci fermiamo. Dopo La 4 giorni della montagna prealpina abbiamo già fissato una nuova tavola rotonda per il 25 gennaio: in quell'occasione vogliamo avere risposte concrete». La chiesetta per ora viene utilizzata solo una volta all'anno, l'ultima domenica di luglio quando ospita messa. Oggi l'edificio è stato coperto dal bosco e non più visibile dal paesino. «Abbiamo inoltrato domanda al Comune per poter pulire dalle ramaglie prosegue Dal Farra -, appena avremo la risposta agiremo. Poi procederemo con la posa della scritta a caratteri cubitali all'ingresso di Piandelmonte, è già pronta ma il terreno si è ghiacciato e dobbiamo attendere un po'». Prosegue anche il progetto di sistemare il sentiero di collegamento tra Nevegal e Valmorel per renderlo adatto al passaggio di un trenino turistico. Nei giorni scorsi un tecnico è stato sul luogo per un rilievo finalizzato a capire il tracciato e la fattibilità dell'operazione, importante secondo Belluno Alpina per far conoscere la zona a chi visita il Nevegal e cerca semplici passeggiate in una natura incontaminata.

