LA PROPOSTA

BELLUNO In questi difficili tempi di lotta al Coronavirus, succede anche che nascano nuove sinergie. Il ristorante al Moretto e la birreria The Werewolf Koala, due realtà del centro storico, si sono unite per proporre insieme un originale servizio di consegne a domicilio ribattezzato Uniti con gusto. Lo chef Diego Ferigo ha pensato a un menu completo, dall'antipasto al dolce, con i vari piatti che possono essere abbinati a una birra consigliata da Giacomo Schenal, titolare della birreria di via Mezzaterra e anche di un pub a Visome, ora chiuso. Si va dagli gnocchi di patate e rape rosse con vellutata di formaggi locali al girello di manzo all'inglese in salsa con patate a forno, fino al tiramisù o alla bavarese alle fragole. Sulla pagina Facebook del locale, oltre ad essere pubblicato il menu, per ogni pietanza viene suggerito l'accostamento a una birra artigianale italiana o estera. Volendo, si possono ordinare anche vini, aperitivi e distillati. A rendere ancor più originale l'iniziativa, le buste di carta per il trasporto del cibo realizzate dall'artista bellunese Anna Poletti. «Siamo operativi sia a pranzo che a cena spiega Ferigo -. A mezzogiorno lavoriamo con le ditte ancora in attività e, qui in centro, con le banche. Mentre la sera ci dedichiamo alle famiglie. Capita spesso di servire gli anziani a casa da soli: in questo caso sono i figli che fanno le ordinazioni al telefono o con whatsapp per i genitori, dopo aver consultato il menu sui social. Siamo attivi 7 giorni su 7 anche perché ci teniamo a fornire un servizio agli uffici e alle ditte che, nonostante l'emergenza, stanno ancora lavorando. Il maggior riscontro, comunque, per ora lo abbiamo la sera con la clientela che già ci conosce».

