BELLUNO Il leader di Belluno è di tutti, Paolo Gamba, vorrebbe iniziare a ripensare alla casa di soggiorno per anziani, Maria Gaggia Lante. E propone di parlarne in Commissione, quanto prima. «L'edificio, per quanto bello e grande, probabilmente non risponde più fino in fondo alle esigenze dei nostri anziani. È sicuramente una magnifica villa, che però non è adatta, servono più posti e camere più facili da raggiungere fa presente Gamba -. Bisogna cominciare a ragionare in prospettiva, tanto più che viviamo in una provincia e in un comune in cui la popolazione diventerà sempre più anziana. È necessario fare un'analisi». Nella visione di Paolo Gamba, infatti, «le persone anziane devono recuperare il loro ruolo sociale: devono essere valorizzate con iniziative collegate ai servizi sociali e culturali per diventare una ricchezza e svolgere un ruolo prezioso», rispettandone i tempi, i ritmi e la dignità. L'Amministrazione Comunale deve porsi l'obiettivo di stimolare la collaborazione fra enti, associazioni e famiglie, affinché queste ultime vengano coinvolte e responsabilizzate nell'ambito dell'organizzazione dei servizi». Ma non è il solo argomento che gli piacerebbe trattare nelle varie Commissioni. «Ci sarà da discutere del Nevegàl, di cui non si è più saputo nulla, ma aspettiamo la fine di gennaio e qualcosa capiremo anche da soli. C'è poi la questione che per noi è irrisolta della gara del gas afferma Gamba -. Chiediamo una Commissione unificata dove ci si possa confrontare con tecnici e consulenti». Altro punto su cui gli piacerebbe che nascesse un dibattito è la gestione delle frazion «che dispiace constare che sono rimaste indietro di vent'anni rispetto alla concezione attuale. Ora parliamo di frazioni dormitorio a Belluno, invece dovrebbero essere vissute e vive», sottolinea Paolo Gamba. Altro argomento, di cui non si parla né in Commissione né in Consiglio comunale, è quello relativo alle attività economiche della città: «ringrazio i commercianti per il bel Natale che è appena passato, ma per essere sempre all'altezza della situazione bisogna saper investire, cambiare, provare e l'amministrazione comunale deve esserne artefice, altrimenti non si va da nessuna parte». Un'ultima questione che sta a cuore a Belluno è di tutti è sapere quali sono i contatti con la Regione Veneto. «Ad oggi Belluno è completamente escluso da ogni ragionamento, da ogni opera pubblica, da ogni finanziamento perchè ci siamo isolati. In vista delle future amministrative, ma anche delle regionali, invito a farsi avanti, a chiedere finanziamenti», chiude Gamba.

