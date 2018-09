CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTABELLUNO «Gettone di presenza in favore del Nevegal». È l'ultima proposta di Franco Roccon. Non sarà sufficiente per salvare il Colle, ma il segnale verrà lanciato nel consiglio comunale in programma domani. Il consigliere di minoranza, difatti, ha intenzione di devolvere il proprio gettone di presenza e di versarlo in favore del Colle. Non solo: Roccon chiederà anche ai colleghi di fare altrettanto. «Un piccolissimo gesto concreto nei confronti del Nevegal, che nonostante le belle parole continua a essere abbandonato da...