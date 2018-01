CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTABELLUNO Geologia per tutti. È la finalità del corso organizzato dalla Biblioteca civica in programma tra gennaio e febbraio a Palazzo Crepadona. A tenerlo, sarà il geologo Manolo Piat, obiettivo: avvicinare il pubblico a questa disciplina in maniera semplice e senza eccessivi tecnicismi. Un corso adatto a tutti, appassionati, studenti o semplici curiosi che cercano risposte a domande come: Le montagne sono davvero ferme?, oppure: Possiamo trovare l'oro nel Piave? o, ancora: Cosa ci fanno le conchiglie a Belluno?. Sei le lezioni...