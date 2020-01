LA PROPOSTA

BELLUNO Gennaio, tempo di pensare al prossimo anno scolastico. Sono infatti aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021 alle classi prime delle scuole dell'Iinfanzia, elementari e medie. Per gli asili le domande devono essere presentate entro venerdì 31 gennaio alle segreterie degli Istituti comprensivi e/o alle direzioni delle scuole paritarie.

LE PRIMARIE

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, dal sito Internet www.iscrizioni.istruzione.it. Contestualmente, il Comune di Belluno invita a presentare, entro il 30 luglio, anche la richiesta di accesso al servizio mensa e di trasporto scolastico, in modo da garantire un'adeguata organizzazione dei servizi in vista del ritorno in aula a settembre. Per il trasporto scolastico, servizio svolto dal concessionario B.&B. Service, l'iscrizione deve essere fatta entro il 30 luglio da tutti gli utenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche da chi abbia già utilizzato il servizio nel precedente anno scolastico, inviando l'apposito modulo tramite email agli indirizzi belluno@bebservice.it oppure scuolabus@bebservice.it o consegnandolo alla sede di Belluno in via degli Agricoltori 26/28. Nel periodo scolastico la segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12; mercoledì e venerdì anche dalle 15.30 alle 18.30 (nel periodo non scolastico potrebbero esserci delle modifiche). Contatti: 0437 931766 o 339 7363192. Per il servizio di mensa scolastica, svolto dal concessionario Camst, l'iscrizione invece è necessaria solo in caso di nuova iscrizione al servizio e di passaggio di ordine di grado. Anche in questo caso l'adesione, per chi è alla sua prima volta, va fatta on line entro il 30 luglio all'indirizzo https://www4.eticasoluzioni.com/bellunoportalegen o inviando l'apposito modulo all'indirizzo email scuolenordest@camst.it. Contatti: telefono 0432 528811 - fax 0432 521927. Orari: dal lunedì al venerdì (no festività) dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16.

I RECAPITI

Di seguito le segreterie di riferimento, alle quali rivolgersi per le informazioni relative a scuole statali o paritarie. Istituto Comprensivo 1 raduna gli asili di Mier e Mussoi, le elementari di Mussoi, Giamosa, Chiesurazza e Bolzano Bellunese oltre alla media Ricci; numero di telefono 0437 25127, sito www.istitutocomprensivo1belluno.it. L'Istituto Comprensivo Tina Merlina raggruppa gli asili di Mur di Cadola e Sopracroda, le elementari di Cavarzano, Fiammoi, Mur di Cadola e Quartier Cadore e la media Nievo; telefono 0437 931814, sito www.ictinamerlin.gov.it. Istituto Comprensivo 3 raduna gli asili di Levego, Cairoli e Visome, le elementari Gabelli, Badilet, Borgo Piave e Castione e la media Zanon; telefono 0437 925201, sito www.ic3belluno.it. Infine l'Istituto Salesiano Agosti dove si trovano elementari e medie; telefono 0437.34815. (AT)

