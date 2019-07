CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTABELLUNO Gabelli, partono i lavori in autunno? Meglio tardi che mai. Questo il concetto che esprime il consigliere comunale de il Patto per Belluno, Francesco Pingitore, che si fa portavoce di parecchie associazioni combattentistiche d'arma, che non trovano sedi adeguate per svolgere i compiti che sono loro assegnati. «Anziché smantellare le scuole al parco Città di Bologna, che tra l'altro è un ex terreno del demanio militare, perchè non adibire le classi a sedi di associazioni che attualmente faticano a trovarne di adeguate?...