LA RASSEGNA

BELLUNO Pro Loco Castion sempre in prima fila per la promozione del territorio. La Pro Loco Pieve Castionese organizza, infatti, con il patrocinio del Comune di Belluno, per sabato 22 e domenica 23 agosto sul piazzale del Nevegàl la mostra mercato del prodotto agricolo, artigianale ed artistico La terra, le mani, l'uomo.

L'evento, giunto all'ottava edizione, propone prodotti artigianali frutto di fantasia e passione: oggetti in legno, abbigliamento, accessori in materiali vari, erbe officinali, tisane, formaggio e molto altro con espositori qualificati disposti in un itinerario che permetterà ai visitatori di godere del bel paesaggio dolomitico. L'entrata alla mostra è gratuita. Informazioni al 345/8238880.

CICHETI IN CRESTA

Sabato 29 agosto, invece, propone i Cicheti in cresta, tradizionale appuntamento enogastronomico occasione per fare una passeggiata sulle creste del Colle e degustare le proposte della tradizione Bellunese, piatti che racchiudono anni di storia e di cultura rivisitati ed interpretati dai 7 operatori: Ristorante La Casera, Agriturismo Faverghera, Rifugio Col Visentin, Rifugio Col Toront, Rifugio La Grava, Ristoro Campo Scuola, B&B Checco Zaino, a contatto con la natura del Colle del Nevegàl con il panorama delle Dolomiti Unesco davanti agli occhi. Tanti gusti per deliziare il palato in un'unica cornice. Il carnet, del valore di 22, si può prenotare telefonando al numero 3458238880 inviando un messaggio whatsapp, inviando una mail a info@prolocopievecastionese.it oppure presentandosi all'Info point del piazzale in Nevegàl. All'atto della prenotazione è richiesto il versamento di una caparra di 10 euro. Per bambini fino a 14 anni pastasciutta o panino e bibita 8 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA