LA PRESIDENZABELLUNO Usarci Belluno rinnova i suoi vertici: Franco Roccon confermato alla guida per i prossimi tre anni. Al suo fianco, nel ruolo di vice presidente, ci sarà Orazio Ianiro. Gli altri componenti del Consiglio direttivo ora sono: Rita Dalle Vedove, Tiziano Piloni, Tullio Collavo, Davide Malacarne, Luigi De Felip, Roberto Roni e Mauro Papparella. Piloni è stato nominato anche per il ruolo di segretario e Roni per quello di tesoriere. Con un direttivo nuovo, l'Unione sindacale agenti e rappresentanti di commercio si prepara ad...