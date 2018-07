«La Prefettura a rischio? Si attivi il ministro Salvini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TIMOREBELLUNO «La Lega intervenga subito». L'imminente chiusura della Prefettura di Belluno mette in allarme anche il deputato di Forza Italia Dario Bond. Nessuna conferma ma anche nessuna smentita sono arrivate in seguito all'allarme lanciato dai sindacati sull'imminente chiusura di Palazzo dei Rettori. Il capo di gabinetto Andrea Celsi si trincera dietro poche parole e il presidente della Provincia Roberto Padrin invita a mantenere la calma e a non «fasciarsi la testa prima del dovuto». Tuttavia l'ipotesi preoccupa. Bond invita a non...