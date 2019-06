CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLITICAVENEZIA «Alle scelte unilaterali diciamo di no ma se ci sono i servizi e le condizioni per farlo non c'è un preconcetto. Parliamone. Si può fare, tutelando chi in montagna ci lavora e creando una mobilità sostenibile». L'assessore regionale al Turismo del Veneto, Federico Caner, smorza i toni: evita lo scontro. Rimanda alla concertazione e alla condivisione. E resta irremovibile su un punto: valutare le ricadute sul tessuto economico, in modo da coniugare la salvaguardia dell'ambiente alla sopravvivenza di chi si occupa di...