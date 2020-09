LAVORO

BELLUNO «La politica deve attivarsi per salvaguardare l'industria del nostro territorio. E il sindaco Jacopo Massaro deve fare la sua parte per l'Acc di Mel». Il capogruppo in Consiglio comunale di Obiettivo Belluno. Paolo Gamba, affonda un nuovo colpo all'amministrazione Massaro. Con una mozione oggi chiede al primo cittadino di interessarsi alla questione dello stabilimento di Mel e chiedere l'apertura di un tavolo permanente. Lui qualche idea l'avrebbe. «Bisogna studiare e valutare se il prodotto è ancora competitivo nel mercato dichiara se non dovesse essere più così, allora le aziende più grosse della nostra provincia dovrebbero prendersi l'onere di assumere ciascuna una parte dei lavoratori, il Governo ne pagherebbe i contributi». Occorre evitare che si riproponga un film già visto, la situazione di sei anni fa con la vendita alla proprietà cinese e poi l'ennesimo abbandono. Parla di una provincia che deve avvicinarsi alla pianura con una viabilità efficiente e per questo dichiara chi appoggerà alle regionali. «Noi, come gruppo, appoggiamo Lista Veneta Autonomia spiega -, perchè è l'unica ad aver parlato dello sbocco a nord dell'autostrada, un'opera essenziale per il nostro territorio. In quanto al referendum, voteremo no».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

