LA POLITICABELLUNO «Il Pd bellunese condivide le preoccupazioni sul futuro del Nevegal come stazione turistica invernale manifestate da più parti in questi giorni - a parlare è Monica Lotto, segretario provinciale del Partito Democratico - qualsiasi polemica risulta pertanto dannosa. Se il Nevegal non esprime una chiara unità di intenti non avrà mai un futuro ne tanto meno una credibilità indispensabile per chi intenda investirci, sia esso pubblico o privato». Insomma i dem suggeriscono di mettersi attorno ad un tavolo accantonando le...