LA POLEMICABELLUNO Non è una battaglia contro i mulini a vento. Perché il danno c'è, c'è stato; e soprattutto ha un responsabile ben preciso: i siti meteo, o presunti tali. Il don Chisciotte è Walter De Cassan. Il presidente di Federalberghi Belluno tasta il polso alla stagione estiva in corso. Una stagione che, complice la canicola appiccicosa della pianura, sta portando sulle Dolomiti una grande quantità di turisti. Anche solo per una giornata. Anche solo per rifiatare. Quindi tutto bene? A dire il vero no. C'è un problema: le...