LA PETIZIONE

BELLUNO Chiedono la chiusura a mezzanotte e maggiori controlli, per riuscire a dormire. Ne parleranno con i consiglieri comunali all'assemblea di fine ottobre. Un'altra raccolta firme è approdata a Palazzo Rosso, parla di schiamazzi notturni, di notti in bianco, di ubriachi e di difficile convivenza con lo Steam Bar di via Loreto. Loro, i firmatari, sono 120 persone residenti o con attività lavorativa tra via Loreto, Garibaldi e Matteotti. Hanno depositato la petizione il 27 agosto in municipio, il documento è stato accolto dalla conferenza dei presidenti e verrà discusso, alla presenza di un portavoce, in una delle prossime riunioni di commissione, quindi approderà in Consiglio comunale. Poi si vedrà. L'altra parte, intanto, non sta a guardare e si è affidata ad un legale. Ma si faccia un passo indietro, per capire le ragioni del contendere. A parlare per il gruppo è Sergio Palla, commerciante di via Loreto. «Il bar ci disturba molto, a tarde ore la clientela beve, schiamazza, bestemmia precludendoci il riposo spiega -, molti di noi si alzano alle 5, è un vero problema. Chiediamo un adeguamento degli orari di chiusura, dalle 2 a mezzanotte, e maggiori controlli. La nostra domanda è: vogliamo questa movida o vogliamo tutelare i residenti del centro? Poi ci si lamenta che è quasi disabitato, ma chi ci viene ad abitare a queste condizioni?». È trascorsa un'estata calda, in via Loreto, con chiamate periodiche alle forze dell'ordine e richieste di intervento. Anche il consigliere di minoranza Raffaele Addamiano ha sottoscritto il documento e ha partecipato alla sua stesura; ci tiene a precisare che l'ha fatto da residente di via Garibaldi, non da esponente di Fratelli d'Italia quale è. «Sarebbe utile e necessario che un referente della petizione parli di fronte all'assemblea cittadina per esplicitare le richieste dichiara -, che nel nostro caso sono molto attuali; anche nello scorso fine settimana si sono registrati rumori molesti, tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, a dimostrazione di come il problema non fosse limitato alle serate estive e alle feste del giovedì. Il Comune deve prendere coscienza e analizzare le soluzioni praticabili».

I TITOLARI

Ma il titolare del locale, lo Steam Bar, rigetta le accuse e spiega le sue ragioni. «Chiamano la polizia anche quando il nostro locale è chiuso lamenta Massimiliano, il giovane proprietario -, cosa ne possiamo noi se la gente si ferma sotto il portico o dall'altro lato della strada e beve le bottiglie acquistate al supermercato? Per evitare si creino assembramenti e confusione, quando siamo chiusi mettiamo all'interno del locale le sedie della terrazza esterna così da disincentivare chiunque a fermarsi». Massimiliano e la madre Fabia si sono già rivolti ad un legale per difendere la propria posizione e le proprie ragioni. Ce la mettono tutta, dicono, per non dare fastidio ai vicini: la musica è solo all'interno del bar, non danno alcolici a chi si presenta già alticcio e stanno attenti all'età degli avventori. Ammettono che la fama della precedente gestione non li aiuta, ma ci tengono a sottolineare che ora tutto è cambiato e gli avventori sono giovani tra i venti e i trent'anni, tutti lavoratori e tranquilli. «Magari fossero tutti clienti del nostro bar quelli che fanno confusione fuori aggiunge la madre -, la verità è che la polizia quando viene non ci dice nulla, perchè si accorge che qui non c'è caos ma solo persone che chiacchierano. A volte vediamo ragazzi seduti a terra dall'altra parte della strada, ma hanno bottiglie acquistate al supermercato. Da noi la lattina di birra costa anche 6 euro, non tutti se la possono permettere. Se chiudiamo tutti i bar il centro muore, era dagli anni Ottanta che non vedevo così tanti ragazzi in piazza, se non permettiamo loro di divertirsi cosa possono fare? Il vero Bronx di Belluno non è qui, lo sanno tutti che è in via Sottocastello».

Alessia Trentin

