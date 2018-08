CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PAURAVODO DI CADORE Una improvvisa colata di fango e un gruppo di operai salvi per miracolo. I lavoratori che ieri pomeriggio erano impegnati nell'alveo del Rio Rudan, hanno rischiato di essere travolti dalla colata, che è scesa intorno alle 15, a Peaio. Si sono messi in salvo appena in tempo diversamente sarebbe stata una tragedia. L'uomo che era all'interno dell'escavatore è rimasto sotto shock e è stato portato, in via precauzionale, all'ospedale di Pieve di Cadore. E grazie alla biglia di contenimento che sta poco sopra la statale i...