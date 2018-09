LA PAURA BELLUNO Non hanno avuto fortuna in questi giorni i ladri che si sono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PAURABELLUNO Non hanno avuto fortuna in questi giorni i ladri che si sono messi al lavoro in città: hanno fatto 3 intrusioni in altrettante case, andandosene senza bottino. L'allarme-furti, per mettere in guardia i concittadini, è scattato venerdì sera sulla pagina Facebook Sei di Belluno se. È stata una delle vittime, con tanto di foto della porta forzata a casa sua, a allertare la popolazione.I COLPIL'ultimo furto è avvenuto proprio in centro città: in via Roma. È stato scoperto dai proprietari al loro rientro, venerdì sera. È...