LA PAURABELLUNO La curva presa larga, la leggera invasione di corsia e lo schianto con la moto. Potrebbe essere andata così ieri in galleria Col Cavalier, poco prima delle 13. Un cadorino 81enne alla guida della propria Peugeot è andato a schiantarsi contro una moto, condotta da un 29enne di Belluno, N.G.P. Il centauro è ricoverato in Rianimazione al San Martino di Belluno. Non sarebbe in pericolo di vita, ma necessita di osservazione in ambiente intensivo, secondo i medici. La circolazione in galleria è stata sospesa per un paio d'ore,...