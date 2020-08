SOSPIRO DI SOLLIEVO

PEDAVENA Tutte negative le persone sottoposte al test per Covid-19 a Casa Kolbe, centro servizi per anziani di Pedavena. «È risultato negativo a due successivi tamponi - spiega una nota della struttura - l'ospite che in precedenza aveva avuto un esame positivo facendo scattare i protocolli Covid-19 nella struttura. L'ospite e' rimasto in isolamento fino al completamento dei due tamponi. Ora può riprendere la sua vita quotidiana normale. Hanno dato esito negativo i tamponi fatti agli anziani che vivono nello stesso nucleo di Casa Kolbe dell'ospite in questione, così come quelli effettuati al personale che opera in quel nucleo». Ieri è dunque terminata la nuova fase di emergenza che si era aperta martedì undici con una persona risultata positiva al tampone dopo essere risultata per quattro volte consecutive negativa. «La situazione torna alla normalità - prosegue la struttura che è sempre alla ricerca di personale - ferma restando la costante massima vigilanza in Casa Kolbe, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, dei protocolli interni e dei livelli di attenzione necessari a proteggere la salute di tutti. Nei prossimi giorni riprenderanno anche le visite dei famigliari e dei cari ai propri anziani, interrotte allo scattare dei protocolli Covid-19. Casa Kolbe ha già informato della situazione i famigliari degli ospiti, con messaggio Whatsapp, e tutti gli interessati, attraverso la pagina Facebook della struttura, per chiarire e tranquillizzare, evitando l'insorgere di eventuali allarmismi». Da Casa Kolbe arriva anche il ringraziamento alla Usl 1 per la collaborazione: la rapidità nella refertazione dei tamponi, è elemento fondamentale nella lotta alla diffusione virus in cui tutto il sistema sociosanitario è impegnato.

