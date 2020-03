LA ONLUS

BELLUNO Avanti tutta: il Nore rinnova il suo Consiglio direttivo e invita gli appassionati a entrare nella squadra. Alla guida del Radio Club Belluno Nore è stato confermato Elvi Lucchet, mentre Luca Salvador si occuperà del Coordinamento del Nucleo operativo Radio Emergenze. I due presiederanno la onlus per il biennio 2020-2021, gestendo e coordinando le tante attività del gruppo che spaziano dalla partecipazione ad attività per la popolazione in caso di emergenza a fini dilettantistici.

IL RADIO CLUB

Il Radio Club Nore è un'associazione di club amatori e radioamatori che opera principalmente a Belluno e nel territorio provinciale bellunese. Si propone la diffusione del radiantismo e favorisce lo sviluppo associativo che può derivare da un proficuo uso delle radio ricetrasmittenti per scopi dilettantistici e non professionali. Ma non solo. Il gruppo si mette a disposizione in caso di emergenze e comunque nelle occasioni nelle quali serve comunicare via radio. Riserva infatti particolare attenzione alle attività che possono essere svolte con le radio ricetrasmittenti in caso di necessità e per le esigenze di volontariato di Protezione Civile. L'associazione, senza fini di lucro e iscritta dal 1989 al registro regionale del volontariato, è autorizzata dal Ministero a fregiarsi dell'emblema di Protezione Civile. Dal 2001 è anche inserita nel registro regionale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Veneto.

I COMPITI

Il compito istituzionale del Nore è garantire un collegamento radio affidabile fra i Coc - Centro operativo comunale e il Com - Centro operativo misto di riferimento. La zona di competenza prevista dal Piano Provinciale di Protezione Civile si identifica con il territorio dell'Unione Montana Alpago e dell'Unione Montana Valbelluna. In queste aree i volontari hanno installato impianto radio presso i Coc e i Com, completando la rete radio in alcuni anni. Attualmente hanno il compito di mantenere in efficienza il sistema con verifiche periodiche e di provvedere agli interventi di manutenzione e implementazione.

L'APPELLO

A occuparsi di tutto questo sono cittadini volontari, che dopo aver svolto la prevista formazione sulle tecniche di comunicazioni radio in emergenza e dopo aver ricevuto le dotazioni personali hanno ottenuto la funzione operativa. Attualmente i volontari con la specifica formazione tecnica sono una ventina. Eventuali persone interessate alle attività di volontariato possono partecipare, e sono le benvenute, alle riunioni del primo e terzo venerdì di ogni mese alle 21 nella sede di Villa Montalban a Belluno.

