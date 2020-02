IL TAGLIO DEL NASTRO

BELLUNO Attorno alle 16 è stata inaugurata l'aula di informatica dedicata alla piccola Giulia, la bambina alunna della scuola deceduta circa un mese fa. Alla cerimonia tanti genitori commossi e i compagni di classe, ma sopratutto il fratellino Francesco che frequenta la seconda elementare e i genitori. «Guardando questa targa e passando davanti a quest'aula ogni giorno ci ricorderemo di Giulia e ci ricorderemo del nostro impegno le parole di don Alberto -, è Giulia stessa a ricordarci che siamo chiamati a dare il meglio di noi in ogni momento della nostra vita». Nei giorni successivi alla tragedia la scuola è stata vicina alla famiglia e anche ai compagni di classe della bambina e ha avviato una raccolta fondi. Ieri il direttore ha annunciato come verranno impiegato i soldi. «Istituiremo borse di studio per gli alunni meritevoli ha detto -, e meritevole non significa solo avere bei voti, ma anche essere gentili e sorridere sempre come Giulia ci ha insegnato a fare. La nostra amica aveva voglia di studiare e aveva sempre il sorriso disegnato sulla bocca, si stava già preparando per la classe successiva».

Poi la parola è passata ai bambini per la poesia composta in ricordo della compagna, un momento davvero toccante come solo la spontaneità dei più puiccoli sa regalare. Una descrizione dell'amica scomparsa, del suo carattere, del suo modo di fare e di vestire, tutta coniugata al tempo presente a indicare come Giulia nel cuore dei suoi amici resti sempre simbolicamente viva.

