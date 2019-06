CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀBELLUNO O al cinema, o da Titanic Video. Belluno è tornata ad avere il suo negozio di noleggio e vendita film. Da qualche giorno è aperto in via Calbo 19 un negozio di noleggio e vendita film, frutto del coraggio e della voglia di sperimentare di Stefano Fasolo e del noto fumettista Roberto Totaro. Questa volta è arrivato a destinazione è il divertente slogan dell'attività, che si propone come punto di ritrovo e di riferimento per gli appassionati di cinema e di pellicole introvabili di tutte le età. Certo, è un'apertura del...