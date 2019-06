CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀBELLUNO Aperitivo e cena nella terrazza di casa, come al ristorante. Da oggi si può. Sbarca a Belluno Foodracers, la startup trevigiana che permette di ordinare direttamente a casa pranzi e cene dai locali della città. Un servizio che strizza l'occhio a chi non ama cucinare e a chi è troppo pigro per uscire, che solletica la voglia di pasti in compagnia e di feste casalinghe, anche se il frigo è vuoto. I locali bellunesi sembrano aver apprezzato l'iniziativa, già 9 gli aderenti: La Caveja (piadina), Galì (pizza e drinks), Bella...