CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOTIZIABELLUNO L'istituto professionale Brustolon. Ovvero, la scuola che sforna neoassunti a tempo indeterminato. E a tempo di record. Si sono ritrovati in quattordici sui diciotto neodiplomati di quest'anno, l'altra sera, per la pizza di fine corso, i manutentori della 5 B dell'istituto professionale cittadino di via San Lorenzo (ora fa capo all'Iti Segato). Una cena di classe sia pure l'ultima non fa notizia, certo. Ma constatare che praticamente tutti i ragazzi che hanno ottenuto il diploma un paio di settimane fa sono già stati...