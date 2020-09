IL SOPRALLUOGO

BELLUNO A testimoniarlo ci sono i fogli fatti firmare a tutti quelli che sono arrivati: circa duecento genitori ieri mattina hanno fatto visita alle scuole medie Nievo che nel corso dell'estate sono state completamente rinnovate grazie ad un lavoro coordinato dal Comitato genitori della scuola che ha trovato la sponda nella Dirigente Bruna Codogno e manodopera gratuita in un gruppo degli stessi genitori e in una ventina di ragazzi. La giornata era stata organizzata proprio per mostrare alle famiglie il risultato di un'estate di lavoro e cura dedicata alla scuola frequentata dai figli. Ad accogliere i visitatori sempre i genitori che si sono premurati di far firmare i moduli previsti dalle normative anti-Covid, di far sanificare le mani ed indossare la mascherina. Poi sono stati i ragazzi che quest'estate hanno dedicato il loro tempo-vacanza al lavoro ad accompagnare gli adulti a visitare la scuola. Con loro, a fare da Cicerone, anche Valentina Tessari, di Bortoluzzi Arredamenti, che ha indirizzato e seguito i lavori di rinnovamento della scuola. Da notare che circa le metà degli studenti hanno lavorato per la loro scuola anche se da domani inizieranno il loro percorso alle Superiori. La riqualificazione dell'Istituto è frutto di un progetto innovativo sia per il risultato che è stato ottenuto, che per il metodo con cui è stato conseguito: un vero lavoro di comunità in cui associazioni, famiglie, alunni e aziende hanno lavorato con e per la scuola. «È stato particolarmente importante in questi mesi in cui la scuola è mancata ai ragazzi, alle famiglie, alla cittadinanza hanno detto i genitori del Comitato il lavoro estivo è stato un modo per ritrovarsi, per stare di nuovo insieme avendo uno scopo comune, un obiettivo importante: trasformare un edificio in un ambiente». Fra i visitatori anche , il Dirigente Scolastico Provinciale Massimiliano Salvador, il sindaco Jacopo Massaro e gli assessori Lucia Olivotto e Biagio Giannone. (G.S.)

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA