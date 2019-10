CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOZIONEBELLUNO Dal Consiglio comunale di Belluno l'appello al Governo per la solidarietà verso il popolo curdo. Chiede la fine dell'invasione e dell'occupazione della Turchi del Nord Est, l'istituzione di una no-fly zone per la protezione della vita e dell'incolumità della popolazione nella Siria del Nord Est, ma anche la prevenzione dei crimini di guerra e della pulizia etnica da parte delle forze armate turche, la garanzia di futura condanna di tutti i criminali della guerra in atto, la cessazione della vendita delle armi in Turchia e...