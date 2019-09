LA MOSTRA BELLUNO Funghi sentinelle del clima? Pare proprio di sì. In Valbelluna,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRABELLUNO Funghi sentinelle del clima? Pare proprio di sì. In Valbelluna, alcuni giorni fa, è stato raccolto per la prima volta il Boletus impolitus, un fungo tipicamente legato al clima mediterraneo: «Lo si trova notoriamente nei boschi dell'Italia insulare e peninsulare, sotto lecci, sughere, querce sempreverdi. Non ci saremmo mai aspettati di vedere questa specie nei nostri boschi», è la precisazione di Fabio Padovan, micologo bellunese, collaboratore di varie Usl, presidente del Gruppo micologico G. Bresadola, fondato mezzo...