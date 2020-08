SOLIDARIETÀ

BELLUNO Sfonda quasi 5 mila euro l'impegno dell'associazione La mongolfiera di Giorgia. A tanto, infatti, ammonta la cifra devoluta in beneficenza dalla onlus grazie al bando Enrico Bogo finalizzato al miglioramento della qualità della vita di ragazzi tra i 13 e i 24 anni. Sono state ricevute quattro domande che l'associazione ha potuto soddisfare in toto. I quattro beneficiari sono persone con grave disabilità, residenti a Belluno, tra i 17 e i 22 anni. Per loro sono stati finanziati rispettivamente l'acquisto di un notebook da 1080 euro, dieci sedute di ginnastica funzionale specifica a fini riabilitativi per 320 euro, una bicicletta elettrica da 2400 euro e sedute di fisioterapia a domicilio per 1120 euro. «Il bando è stato l'occasione per stare vicino ai ragazzi in un periodo particolare spiega la presidente Ivana Turrin - e aveva lo scopo di ricordare il nostro socio Enrico, che ci ha lasciato a febbraio. Anche questa volta erano stati stanziati 3000 euro, quasi tutti finanziati con la raccolta fondi organizzata dalla famiglia di Enrico in occasione del suo saluto. Poi la cifra è stata ampiamente superata grazie ad altre donazioni importanti effettuate dai nostri soci, dall'associazione Emigranti e lavoratori dell'Oltrardo detta della Bandiera e grazie alla vincita del concorso di Assicurazione Tua, al quale abbiamo partecipato su segnalazione di 989 Assicurazioni di Belluno». Un gioco di squadra che ancora una volta ha funzionato. Ora, l'associazione penserà al nuovo bando di ottobre, ma la speranza è quella di poter presto tornare nelle piazze con il gazebo. Giorgia è Giorgia Praloran, la giovane bellunese morta nel 2016, poco dopo aver compiuto diciotto anni, per una forma molto aggressiva di tumore al cervello. Giorgia studiava al Liceo Scientifico Galilei, amava lo yoga e le mongolfiere.

