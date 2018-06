CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MISURABELLUNO Il pedofilo della Valbelluna è tornato a casa: è ai domiciliari e non può parlare con nessuno, ma è a casa. Era finito in cella ai primi di dicembre 2017, ma dopo qualche giorno aveva ottenuto i domiciliari. Scattò una nuova ordinanza per altri fatti e tornò in carcere, poco tempo dopo. E finisce in carcere a Pordenone dove è rimasto dentro per diversi mesi. Questo perché c'erano state le due inchieste della Procura di Belluno (per le violenze) e Venezia (per immagini pedopornografiche) che hanno viaggiato...