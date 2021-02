LA CELEBRAZIONE

BELLUNO Domani niente messa del malato dal vivo: l'emergenza Covid 19 la porta sul piccolo scherma. Sì, perché quest'anno la XXIX Giornata del Malato celebrata come da tradizione dal vescovo, non si terrà in presenza con la possibilità di partecipare per i fedeli, ma alle 17 sarà unicamente trasmessa su Telebelluno, canale 10 del digitale terrestre. Gli spazi della cappella dell'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre dove ogni anno si tiene la celebrazione, infatti, sono davvero ridotti e permettono l'ingresso di un numero esiguo di persone, dovendo rispettare i protocolli di sicurezza.

GLI ORGANIZZATORI

L'iniziativa è della sottosezione diocesana dell'Unitalsi, con la collaborazione della Diocesi, dell'Usl 1 Dolomiti e, naturalmente, dell'emittente televisiva. La Giornata del Malato, che ricorre appunto l'11 febbraio in memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è stata istituita da Giovanni Paolo II nel 1992 con lo scopo di testimoniare la vicinanza alle persone malate che si trovano nei luoghi di cura o che sono accuditi in famiglia. Quest'anno, va da sé, assume un particolare significato in relazione alla pandemia Covid. L'appuntamento è per domani alle 17.

