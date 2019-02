La mappa degli eventi: maratona fino al 2020

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI APPUNTAMENTIBELLUNO Difficile trovare un fine settimana senza iniziative, da qui a dicembre. La giunta di Palazzo Rosso ha approvato il calendario unico delle iniziative 2019, dopo aver messo attorno al tavolo associazioni, consorzi, cittadini e società sportive. Oggi il calendario è pronto. Questo fine settimana, per esempio, ci sono le bancarelle della Festa del Prosciutto e poi partiranno i festeggiamenti per Carnevale Castionese, previsto domenica 24. Marzo inizierà con l'iniziativa del Comune di Belluno in occasione di M'Illumino...