LA MANIFESTAZIONEBELLUNO L'Italia che resiste, ieri, ha formato un gruppo di 120 persone davanti a Palazzo Rosso. Organizzata venerdì sera, diffusa e comunicata attraverso i social e diventata virale in poche ore, la manifestazione pacifica promosso da Insieme Si Può, Belluno Donna e Associazione Giuliano De Marchi per il Nepal, Coordinamento rete immigrazione Belluno e Samarcanda Belluno ha raccolto in piazza Duomo i bellunesi contrari al Decreto sicurezza. L'iniziativa era nazionale, andava in scena in tutte le piazze d'Italia, alla stessa...