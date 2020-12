IL SOPRALLUOGO

BELLUNO L'orologio fermo alle 6.26 di un giorno imprecisato. La stanza della piscina, oggi come allora, rimanda il pensiero ad un'epoca ormai passata per sempre. Ma che rimane intatta nella memoria di molti alunni di allora, uomini e donne di oggi. Stupisce la luce che entra nelle aule, grazie alle vetrate che abbracciano un'intera parete, che si affaccia al giardino botanico. La rosa dei venti spicca dal pavimento dell'atrio delle scuole Gabelli. E proprio da lì, ieri, è cominciato il sopralluogo, organizzato dal Comune con progettisti e capocantiere. I lavori procedono spediti.

I LAVORI

Nelle parole dell'architetto Mario Cucinella e dell'assessore- architetto, Franco Frison, tutta la passione e il coinvolgimento professionale per l'intervento di recupero dello stabile, realizzato tra il 1933 e l'anno seguente in una Belluno che stava reagendo con smalto al primo dopoguerra. «I lavori stanno procedendo secondo la tabella di marcia ha spiegato l'assessore all'Urbanistica -, sono stati effettuati anche importanti test sui serramenti, che ricordo sono recuperati. Sono quelli originali e sono semplicemente stati adeguati alle nuove esigenze». L'assessore si riferisce al crash test, una forma di collaudo distruttivo di una vetrata di un'aula eseguita da professionisti che per 48 ore hanno monitorato come reagiva il materiale, per verificarne la sicurezza. C'è anche un grande lavoro sulla parte impiantistica. «La situazione pandemica non ha inciso in maniera significativa sui tempi dell'opera fa sapere Frison -, per cui si conta che l'impresa consegni l'opera per la primavera del prossimo anno». I lunghi corridoi dell'edificio, ancora dipinti di celeste, godranno di un gioco di specchi per acquisire un'amplificazione degli spazi e ospiteranno una lunga panca, che servirà per attività didattiche. Nelle aule, i soffitti con lame in legno, con la funzione di taglio acustico. Il capocantiere ha spiegato che saranno completate le pareti interne, poi i controsoffitti e i pavimenti. I serramenti nei prossimi mesi.

LA STORIA

Intitolata alla memoria del pedagogista bellunese Aristide Gabelli (1830-1891) gli spazi interni ed esterni vennero progettati dagli ingegneri Agostino e Guglielmo Zadra per la migliore applicazione didattica del metodo didattico Montessori-Pizzigoni, importato a Belluno ed applicato da Pierina Boranga. Un metodo che presupponeva la possibilità di far sperimentare, direttamente agli alunni, quanto veniva insegnato loro nei diversi campi, richiedendo quindi una serie di spazi e di strumenti legati all'economia agricola degli anni '30. La stessa Boranga la sognava così la sua scuola: «È ora di finirla con la costruzione di edifici scolastici che sembrano caserme. Desidero una scuola simile alla villa di campagna». E così fu. Le scuole furono frequentate fino al 2009, quando a seguito del crollo di un contro soffitto, la Procura di Belluno decise di chiuderle. Tre anni fa iniziarono i lavori per rimetterla in auge. L'occasione è stata data dal Bando Periferie della Rigenerazione Urbana. Il costo complessivo dell'intervento è di 2 milioni 700 mila euro.

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

